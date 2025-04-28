Ünlü bal markası sahte çıktı! Bakanlık marka marka ifşa etti: Peynir, baharat, antep fıstığı, tereyağı, zeytinyağı...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Açıklanan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri güncellenmeye devam ediyor. Bu kez yayımlanan yeni listede peynir, baharat, antep fıstığı tereyağı, zeytinyağı ve balda yapılan usulsüzlüklere yer verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Nisan tarihinde yaptığı güncellemeyle Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi’ni yeniledi ve dikkat çeken bir firmayı ifşa etti.
Yeni listeyle birlikte Türkiye çapında çok sayıda bal ve zeytinyağı üreticisi listede yer alırken, en dikkat çeken isimlerden biri de Türkiye’nin birçok noktasında satışı yapılan Happylife oldu.
Bakanlık, Happylife markasına ait 460 gramlık ‘Organik Çiçek Balı’ ürününde taklit ve tağşiş tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, firmanın ürettiği balın, standartlara uymadığı ve ürünün içerik bakımından gerçek organik baldan farklı olduğu vurgulandı.
İŞTE YENİ LİSTE...
Tarım Bakanlığı'nın sitesinden yayımlanan yeni ifşalarda şu markalar ve ürünler yer aldı:
Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı
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