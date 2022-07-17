Son Dakika: Ünlü Eğitimci Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya adliyeye sevk edildi
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya, Gelibolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi, Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Akçekaya'nın otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine geçip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi.
Taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve kaçta ayrıldığıyla ilgili bilginin kesinleştirildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık bir kilometrelik alanda çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal dedektörlerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapıldı, eve yakın noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu.
Bıçak, incelenmek üzere jandarmaya götürüldü.
Çiftlik evine getirilen şüpheli Akçekaya'ya yer gösterme işlemi yaptırıldı.
Akçekaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.
Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.
Video Haberler
- Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Bir kabin memurunun itirafları
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- ‘100 gün boyunca…’