Ünlü iş insanı ve eşine mezar olmuştu, işte o hayalet kayalık

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:33

Muğla'nın Bodrum ilçesi Zeytinlikuyu Koyu'ndan 12 yaşındaki kızı Mina Pala ve eşi Evrim Pala ile birlikte bindiği sürat teknesi ile gezintiye çıkan 52 yaşındaki Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala, 70 metre açıklıktaki kayalıklara çarparak kaza geçirdi.

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazanın gürültüsünü duyan otellerin su sporları çalışanları botlarla yardıma gitti. Ancak kayalıklara 30 mil hızla çarpan Ünal Pala ve eşi 47 yaşındaki Evrim Pala'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Kazadan sağ olarak kurtulan Mina Pala ise kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Denizin ortasında duran 30 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki kayalıklar ve faciadaki bot Sözcü muhabiri tarafından görüntülendi.

KOYU BİLMEYENLERİN KABUSU GİBİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Torba Limanında balıkçılık ve kaptanlık yapan Gökmen Demir (55) “O kayalıklar serseri mayın gibi, özellikle gece tekne sahiplerinin ve bu koyu bilmeyenlerin kabusu gibi. Kara ile arası çok yakın ve aniden önünüze çıkar. Ayrıca gel git olaylarında bazen kayalık sular yükselince görünmez olur. Bizler buranın yerlisi olduğumuz için o bölgeye yanaşmayız, daha önce de orada çeşitli kazalar oldu. Kayalıkların üzerinin yeterli derece aydınlatılması, fener konulması, geniş bariyerlerle çevrelenmesi gerekir ki başka canlar yanmasın, olayı duyduk, şok olduk, ancak bu tür kaza beklenmeyen bir kaza değildi” diye konuştu.

CENAZELERİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın cenazelerinin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

ÜNAL PALA KİMDİR?

Uzaltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, 27 Aralık 1970’te Ankara’da doğdu. Yaklaşık 18 yıldır inşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren Uzaltaş AŞ ile Ünal Pala, son olarak Ankara’nın ilk çevreci konut kulesi “Paladyum Beytepe”yi hayata geçirdi.

OPET’in sahibi Öztürkler Grup ve Canpa ile birlikte “Ankara Sky Tower” iş merkezi projesine başlayan Ünal Pala, aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı idi.