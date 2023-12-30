Ünlü isimlerden Süper Kupa tepkisi: ‘Bizim kırmızı çizgilerimiz var’

Yayınlanma: 30.12.2023 - 00:06

Güncelleme: 30.12.2023 - 00:21

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak olan Süper Kupa maçı Suudi yetkililerin Atatürk pankartı ve Atatürk tshirtüne izin vermemesi sonrası krize dönüştü.

Kulüp yetkililerin gerçekleştirdiği toplantı sonrası maç iptal edildi.

Ünlü isimler şu paylaşımlarda bulundu:

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Dünyanın her yanında Atatürk'ün evladıyız" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Şahan Gökbakar, "Araplara göre ATATÜRK bir siyasi. Bize göre ATATÜRK ulu önder, canımız herşeyimiz. "Stada sokmuyoruz o zaman" diyorlar. "Biz de gelmiyoruz zaten" diyor kulüpler. Bütün bu rezaletin mimari da TFF. 100. Yılımızda araplara meze ettiler TÜRK takımlarını..." ifadelerini kullandı.

Ünlü rockçı Hayko Cepkin, "Adın yeter #MustafaKemalATATÜRK" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, "“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” -Mustafa Kemal Atatürk

"Ne mutlu Türküm diyene" -Mustafa Kemal Atatürk" paylaşımında bulundu.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçı oynamama kararı alarak çok doğru yaptılar. Bizim kırmızı çizgilerimiz var, Başta Atatürk! Kutluyoruz; Bravo @Fenerbahce @GalatasaraySK

(Zaten bu final maçının orada ne işi vardı? Kimin fikriydi? Anlayan var mı?) Böyle iyi oldu!" dedi.

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, "Yurtta sulh cihanda sulh..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Berna Laçin, "Oh be iptal edildi ! TFF hemen istifa etmeli ! Kimse unutmasın bu ülkede en çok karşı kutuplarda olan FB ve GS bile Atatürk’te birleşir, bizim tutkalımzıdır Mustafa Kemal ! Onun için Arabistan olmuyoruz ve OLMAYACAĞIZ! Çok yaşa TÜRKİYE CUMHURİYETİ" paylaşımında bulundu.

Tarihçi İlbey Ortaylı, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan okuyan büyük lider. Değerini bilelim" paylaşımı yaptı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise, "Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.