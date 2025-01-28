Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de bıçaklı saldırı! Saldırganların ifadeleri ortaya çıktı: 'Meyve tezgahından bıçak aldım...'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:46

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:47

İstanbul Kadıköy'de bit pazarında meydana gelen olayda, Özel İtalyan Lisesi’nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı.

Geçen cuma günü arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve giysiler almak için bit pazarına giden Minguzzi, iddiaya göre pazarda B.B. (15) ve U.B. (16) isimli iki şüpheliyle sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., pazardaki bir tezgahtan aldığı bıçakla Mattia’yı 6 kez bıçakladı. Yaralı çocuk yere yığılırken, U.B. de yerde yatan Mattia’yı tekmeledi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralanan Mattia, Göztepe Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırıldı. Ünlü bir İtalyan restoranının şefi Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"BIÇAĞI 6 KERE SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, olay sonrası yakalanarak tutuklanan iki saldırganın ifadeleri ortaya çıktı. B.B., ifadesinde şunları söyledi:

“Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor' dedi. Ben de 'işine bak, kavga istemiyorum' şeklinde cevap verdim. Onlar olay yerinden ayrıldılar ancak aramızda 15-20 metre mesafe vardı. Bana bu lafları söyleyen kişi gözüyle hareketler yapıyordu. Ben de arkadaşımla birlikte yanlarına gittim. Aynı kişi benzer şeyler söyleyince esnaf araya girdi.

Daha sonradan ismini öğrendiğim Mattia Ahmet Minguzzi beni ittirdi. Bunun üzerine pazarda bulunan meyve sebze tezgahında gördüğüm bıçağı aldım. Bu kişileri korkutmak amaçlı bıçağı onlara doğru salladım. Ancak bıçak Mattia Ahmet Minguzzi'ye isabet etti. Sonrasında arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Polisler beni evden aldılar. Bıçağı 6 kere sapladığımı hatırlamıyorum."

Diğer saldırgan U.B. ise, arbedeye şahit olmadığını söyleyerek, "Arkadaşımın bu kişiyi bıçakladığını gördüm. Ben de yerde yatan kişiye tekme attım. Ben yerde yatan kişinin arkadaşımı bıçaklayacağını düşünerek tekme attım" dedi.