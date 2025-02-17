Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi: 'Tulum peyniri' diye bakın ne satmışlar...
Bakanlığın yaptığı denetimler sonucu süt ve süt ürünlerinde yapılan bir hile daha ifşa oldu. Ünlü peynir markasının "tulum peyniri" diye "eritme peyniri" sattığı ortaya çıktı. Söz konusu firmaya 550 bin lira ceza kesildi. İşte o marka...
Gıdada hile yapan firmalara karşı denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan hileler kamuoyu ile paylaşılırken, markalar da açıkça ifşa ediliyor.
Gıdada son hile ise ünlü bir peynir markasından geldi.
"TULUM" DİYE "ERİTME" PEYNİRİ SATIYORMUŞ
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince yapılan denetimlerde "Peynircibaba" adlı internet sitesi üzerinden satılan "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" isimli ürünün aslında tulum peyniri olmadığı ortaya çıktı.
Yetkililer "eritme" peynirinin "tulum" diye satıldığını tespit etti.
550 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ürünün doğru şekilde tanıtılmaması nedeniyle firmaya ceza kesildi. Aldatıcı reklam yapan firmaya 550 bin 59 lira para cezası uygulandı. Ayrıca ilgili reklamların da durdurulmasına hükmedildi.
YANLIŞ DÜZELTİLDİ
Kesilen cezanın ardından ilgili firmanın ürünün tanıtımını değiştirdiği ve söz konusu peynirin "eritme" diye satışa sunulduğu görüldü.
Reklam Kurulu kararı şöyle:
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