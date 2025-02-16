Hollywood'un en 'garip' çifti! Benny Blanco, Selena Gomez'e 'küvet dolusu peynir' hediye etti

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:59

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:59

Müzik yapımcısı Benny Blanco (36), sevgilisi Selena Gomez’e (32) Sevgililer Günü için sıra dışı bir hediye verdi.

Blanco, ünlü şarkıcı Selena Gomez'e bir küvet dolusu Meksika peyniri (queso) hediye etti.



Bu anları Instagram'da paylaşan Blanco binlerce beğeni ve yorum aldı.



"ÇİÇEK SEVDALISI DEĞİL"

Paylaşımda, tortilla cipslerinden banyoya doğru uzanan bir yol ve küvette "Seni seviyorum" yazısı dikkat çekerken, ağzına kadar sıvı peynirle doldurulmuş küvet dikkat çekti.

Blanco, bir cipsi peynirin içine batırıp yediği anları videoya eklerken, paylaşımına "Nişanlınız pek çiçek sevdalısı bir kız olmadığında" notunu düştü.

Selena Gomez ise hediyeyi beğendiğini, "Bununla ilgili her şeyi seviyorum" yorumuyla dile getirdi.

EVLENİYORLAR!

32 yaşındaki Selena Gomez, yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Gomez, geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşamaya başladığını açıkladığı 36 yaşındaki Benny Blanco’dan evlenme teklifi aldığı anları, "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaşmıştı.

Blanco ise bu paylaşıma, "Bekleyin, o benim eşim" yorumuyla karşılık verdi.