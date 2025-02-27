Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümüne neden olan polise müebbet hapis istemi
Beykoz'da trafik tartışması sırasında polis memuru S.Ç.’nin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir davasında iddianame tamamlandı. Savcılık, sanık polis memuru için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.
İstanbul Beykoz’da, trafikte tartıştığı mimar Turgut Toydemir’e ateş ederek ölümüne neden olan polis memuru S.Ç. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis memurunun kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Görev saati dışında, kendi aracıyla trafikte seyreden polis memuru S.Ç., mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Toydemir’in aracını durdurmaya çalışan S.Ç., silahını ateşledi.
Kurşunlardan biri Toydemir’e isabet ederken, ağır yaralanan mimar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru S.Ç., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianamede, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi. Polis memuru S.Ç.’nin trafikte çakarlarını açarak Toydemir’e yaklaştığı ve ardından takibe aldığı belirtildi. Toydemir’in kaçmasını engellemek için lastiklere ateş ettiğini öne süren polis memuru, tam olarak kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi.
Savcılık, sanık polis memuru hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Dava ilerleyen günlerde mahkemede görülecek.
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