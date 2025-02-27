Derbideki polis sayısı hakkındaki iddialara resmi açıklama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32 bin 500 güvenlik görevlisi görev aldı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Derbideki polis sayısı hakkındaki iddialara resmi açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:10

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan güvenlik personeli sayısını duyurdu. 

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İstanbul Emniyeti, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi." iddiası doğru değildir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray - Fenerbahçe takımları arasında 24 Şubat'ta gerçekleşen futbol müsabakası için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, stadyum ve çevresinde 32 bin 500 değil, 10 bin 30 personel görevlendirmiştir."


Etiketler: #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi #galatasaray #fenerbahçe

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