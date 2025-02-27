Derbideki polis sayısı hakkındaki iddialara resmi açıklama!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32 bin 500 güvenlik görevlisi görev aldı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan güvenlik personeli sayısını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İstanbul Emniyeti, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için stadyum ve çevresinde 32 bin 500 polis görevlendirdi." iddiası doğru değildir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray - Fenerbahçe takımları arasında 24 Şubat'ta gerçekleşen futbol müsabakası için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, stadyum ve çevresinde 32 bin 500 değil, 10 bin 30 personel görevlendirmiştir."
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