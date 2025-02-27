Emekli polisin cansız bedeni Yeşilırmak’ta bulundu
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan cansız bedenin 69 yaşındaki emekli polis İsmail Aylak’a ait olduğu tespit edildi.
Yeşilırmak Nehri'nde su yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, cansız bedenin 69 yaşındaki emekli polis memuru İsmail Aylak’a ait olduğu tespit edildi.
İsmail Aylak’ın ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Amasya Üniversitesi #Yeşilırmak #emekli polis
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