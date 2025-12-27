Ünlü oyuncu Deniz Baysal açıkladı: Yıllardır uğraştığı sorununa Trabzon'da çare buldu!

'Taşacak Bu Deniz' dizisinde 'Esme' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Deniz Baysal, çekimler için gittiği Trabzon’da yaşadıklarını aktardı.

"BURASI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Karadeniz'in kendisini çok etkilediğini belirten Baysal "Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi" dedi.

"3 YILDIR KİLO ALMAK İÇİN UĞRAŞIYORDUM"

Kilo alma sorunu olduğunu aktaran ünlü oyuncu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum" diye konuştu.