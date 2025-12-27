Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü oyuncu Deniz Baysal açıkladı: Yıllardır uğraştığı sorununa Trabzon'da çare buldu!

Ünlü oyuncu Deniz Baysal açıkladı: Yıllardır uğraştığı sorununa Trabzon'da çare buldu!

27.12.2025 09:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ünlü oyuncu Deniz Baysal açıkladı: Yıllardır uğraştığı sorununa Trabzon'da çare buldu!

'Taşacak Bu Deniz' dizisi için gittiği Trabzon'u çok sevdiğini ve kilo alma sorununa da çözüm bulduğunu söyleyen oyuncu Deniz Baysal, "Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum" dedi.

'Taşacak Bu Deniz' dizisinde 'Esme' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Deniz Baysal, çekimler için gittiği Trabzon’da yaşadıklarını aktardı.

"BURASI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Karadeniz'in kendisini çok etkilediğini belirten Baysal "Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi" dedi.

"3 YILDIR KİLO ALMAK İÇİN UĞRAŞIYORDUM"

Kilo alma sorunu olduğunu aktaran ünlü oyuncu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum" diye konuştu.

İlgili Konular: #trabzon #oyuncu #Deniz Baysal

İlgili Haberler

Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul 3. Kez partner oluyor
Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul 3. Kez partner oluyor Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat dizilerinde partner olan Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal bir kez daha aynı dizi projesinde başrolü paylaşacak.
Cemre Baysel hayranlarını korkuttu! Hastaneden paylaştı...
Cemre Baysel hayranlarını korkuttu! Hastaneden paylaştı... Cemre Baysel, göğsündeki yaklaşık 8 yıllık kitlenin iyi huylu olduğunu öğrenince rahatladı. Altunizade'deki özel hastanede başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı.
Deniz Baysal, Ayşe Şasa’nın hayatını anlatan dizide başrolde!
Deniz Baysal, Ayşe Şasa’nın hayatını anlatan dizide başrolde! Son olarak Kalpazan dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Deniz Baysal yeni dizisinde Ayşe Şasa'yı canlandıracak.