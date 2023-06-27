Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Özgür Özberk, Kadıköy’de yaya geçidinden süratli geçtiği için uyardığı sürücü tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Özberk sosyal medya hesabından, "Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım" açıklamasında bulundu.
Geçen günlerde Kadıköy’de Erenköy Mahallesi Ethem Efendi Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan oyuncu iddiaya göre süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darbedildi.
Araçtan inen şahıs ünlü oyunca tekme yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖZBERK'TEN AÇIKLAMA
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak magandadan şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından Özberk, boyunlukla sedyeye uzanmış halde çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Yaya geçidine hızla giren araca ’Kardeşim dikkat etsene’ dediğim için darp edildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi” açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- '1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek'
- MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Bankacılar: Net rezervlerinde tarihi artış gerçekleşti
- Saray'ın sonbahar hesabı!
- Faslı yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- Hiç vakit kaybetmiyorlar
- Polis memuru Maserati'yle trafikte terör estirdi
- 'Laik cumhuriyetin temeline dinamit atıldı'
- Kişisel bilgilere 100 liraya ulaşılabiliyor!