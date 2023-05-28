2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oyunu kullandı

Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beşiktaş’ta kullandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 10:41
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oyunu kullandı
Abone Ol google-news

Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu geldi.

1059 nolu sandıkta oyunu kullanan Sarıkaya "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.


Serenay Sarıkaya 2023 seçimleri

İlgili Haberler

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Beykoz’da oyunu kullandı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Beykoz’da oyunu kullandı
Cem Yılmaz İstanbul'da oyunu kullandı

Cem Yılmaz İstanbul'da oyunu kullandı
Tarkan oyunu kullandı

Tarkan oyunu kullandı

En Çok Okunan Haberler