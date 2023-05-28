Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oyunu kullandı
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Beşiktaş’ta kullandı.
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu geldi.
1059 nolu sandıkta oyunu kullanan Sarıkaya "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.
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