Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Özcan Köknel hayatını kaybetti
Psikiyatrinin duayeni ve Türk Psikiyatri Derneği'nin eski Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özcan Köknel 93 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Psikiyatri Derneği, Prof. Dr. Özcan Köknel'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli hocamız, Derneğimizin 1996-1998 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özcan Köknel’in 25 Haziran’da vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz" ifadeleri kullanıldı.
Değerli hocamız, Derneğimizin 1996-1998 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özcan Köknel’in 25 Haziran’da vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz.— Türkiye Psikiyatri (@PsikiyatriDer) June 26, 2022
Ailesine, sevenlerine ve tüm psikiyatri camiasına başsağlığı diliyoruz. #profdrözcanköknel pic.twitter.com/KyMiV4vmzq
ÖZCAN KÖKNEL KİMDİR
Psikiyatrist, yazar ve öğretim üyesi olan Özcan Köknel, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1952 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültede psikiyatri uzmanlığı eğitimini 1958 yılında tamamlayarak öğretim üyesi olmuştur.
Bir süre Roma'da çalışan Özcan Köknel, 1995 yılında emekliye ayrılmıştır. 1996-1998 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmüştür.
Uzun bir süre İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Özcan Köknel, çoğunlukla halka yönelik yazdığı popüler psikiyatrik kitaplarla tanınmıştır.
Özcan Köknel, bilimsel çalışma, araştırma ve yayınları; gençlik sorunları, ruh sağlığı, davranış bozukluklarının ilaçla tedavisi, ilaç bağımlılığı alanlarında yoğunlaşmıştır.
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