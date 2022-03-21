Uzmanı uyardı: Down sendromuna psikiyatrik bozukluklar da eşlik edebiliyor
Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü. Down Sendromu, genetik bir 'farklılık'tır. Peki down sendromu ve down sendromlu bireylerin nelere ihtiyacı var? Uzmanı açıkladı.
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Ürer, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'yle ilgili olarak, “Zihinsel yetersizlik sadece bir IQ düşüklüğü olarak görülmemelidir. Çünkü down sendromuna psikiyatrik bozuklukların da eşlik etme ihtimali artar” dedi.
DOWN SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Down sendromunun 21 nolu kromozomun normal insanlardan 1 fazla olması sonucu oluştuğuna değinen Uzm. Dr. Emre Ürer, “Nedeni bilinen zeka geriliklerinin en sık görüleni down sendromudur. Çocuk doğduğunda kalp anomalisi, zeka geriliği, tiroit hormonu ile ilgili bozukluklar, sindirim sistemi bozuklukları, down sendromu içerisinde sayılabilir. İlk 6 yaşta zeka ile motor gelişim bir arada seyrettiği için çoğunlukla ince ve kaba motordaki beceriler ve zekada gecikmeleri down sendromunda bir arada görebiliyoruz. Tipik yüz şekli ve doğum salonunda dahi down sendromu olduğu bilinen bir takım bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu sendrom saptandığında psikiyatriye başvuru 6 ay sonra oluyor. Poliklinikte genellikle zekadaki geriliğe ya da fiziksel kısıtlamaya yönelik özel gereksinim alanlarında özel eğitim yönlendirmeleri yapılıyor” dedi.
'DOWN SENDROMUNA PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN DA EŞLİK ETME İHTİMALİ ARTAR'
Hastalığın bazı durumlarda farklı psikiyatrik sorunlara da yol açabileceğine değinen Dr. Ürer, “Zihinsel yetersizlik sadece bir IQ düşüklüğü olarak görülmemelidir. Çünkü toplumsal uyumda kısıtlılığın olduğu, kişilerin topluma katılımda problemlerin yaşandığı bir durumdur ve diğer psikiyatrik bozuklukların da eşlik etme ihtimali artar. Bunların içerisinde öz bakım bozukluğu, depresyon, yıkıcı davranış bozukluklarını sayabiliriz. O yüzden belli aralıklarda psikiyatrik takibin önemli olduğunu biliyoruz. Down sendromu bireylerde diğer zeka geriliklerinde olduğu gibi bazı IQ farklılıkları olabilir. Her birey aynı olmaz ya da özel gereksinimleri aynı olmaz. Bazı bireylerde fiziksel gereksinimler ön plandadır bazı bireylerde de zeka puanı daha düşüktür. Dolayısıyla bazı down sendromluların daha fazla desteğe ihtiyacı varken, diğerlerinin üniversiteyi dahi bitiren vakalar olduğunu biliyoruz. Tek bir IQ aralığından bahsetmiyoruz. Down sendromunda sınır zeka ile orta düzeyde zeka geriliği arasında geniş bir skaladan söz ediyoruz” diye konuştu.
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