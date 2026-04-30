Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e hapis istemi!

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda 'müstehcen' suçunun unsurları oluştuğu gerekçesiyle, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mahkemeden savunma için süre talebindeki bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Karaca hakkında, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karaca'ya ait olan "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

SÖZLERİN ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN TEHLİKE ARZ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının Karaca'nın rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede Fatih Karaca'nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.