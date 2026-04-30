Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e hapis istemi!

30.04.2026 11:18:00
İHA
İHA
"Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla yargılanan Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın davasında mütalaa açıklandı. Karaca'nın 3 yıla kadar hapsi istendi.

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda 'müstehcen' suçunun unsurları oluştuğu gerekçesiyle, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mahkemeden savunma için süre talebindeki bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Karaca hakkında, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karaca'ya ait olan "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

SÖZLERİN ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN TEHLİKE ARZ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının Karaca'nın rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Fatih Karaca'nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

'Yeni' Adalet Bakanı Akın Gürlek'in portresi: Ekrem İmamoğlu, İBB, Selahattin Demirtaş, Ayşe Barım, Selçuk Kozağaçlı, Mabel Matiz, LeMan, Manifest... Hâkimlikten Bakan Yardımcılığı'na, İstanbul Başsavcılığı'ndan Adalet Bakanlığı'na... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "seyyar giyotin" olmakla suçladığı, İBB soruşturması başta olmak üzere birçok soruşturma, tutuklama ve gözaltı kararının mimarı Akın Gürlek, yeni Adalet Bakanı olarak atandı. İşte Akın Gürlek'in portresi...
'Mabel Matiz'in yargılandığı davada yeni gelişme: Bakanlığın talebi kabul edildi, dava ertelendi! Şarkıcı Mabel Matiz hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla açılan davada Aile Bakanlığı’nın katılma talebi kabul edildi. Savcının izinde olması nedeniyle duruşma 30 Nisan’a ertelendi.
Megastar Tarkan'dan, Mabel Matiz'e destek sözleri: 'Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız' 7 yıl aradan sonra Türkiye’de ilk konserini veren ünlü sanatçı Tarkan, Perperişan şarkısı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan ve konserini izlemeye gelen Mabel Matiz’e sahneden destek verdi. Tarkan, “Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman” dedi.