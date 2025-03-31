Ünlü spor salonu zinciri iflas etti: Tüm şubeleri kapandı

Yayınlanma: 31.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 31.03.2025 - 10:51

Boks başta olmak üzere birçok farklı spor dalında hizmet veren ve geniş bir kitleye hitap eden ünlü spor salonu zinciri BXNG Club, iflas ettiğini resmen açıkladı.

Temmuz ayında başvurusu yapılan iflas sürecinin ardından yaşanan belirsizlikler, şirketin San Diego’daki tüm şubelerini kapatma kararı almasıyla netliğe kavuştu.

600 BİN DOLARLIK BORÇ YÜKÜ

Hızla büyüyen yapısıyla dikkat çeken BXNG Club, genişlemeye devam ederken borç yükü de arttı. İflas başvurusunda bulunan şirket, borçlarını ödeyebilmek için bazı varlıklarını satmak üzere alıcılarla müzakerelere başladı.

Ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı, 600 bin dolarlık borcun kapatılması hedeflenirken beklenen satış gerçekleşmedi.

BÜTÜN ŞUBELERİ KAPANDI

İflas süreci devam ederken ilk olarak Kearny Mesa’daki şube kapatıldı. Ardından Solana Beach, East Village ve Rancho Bernardo’daki salonlar da faaliyetine son verdi. Şirketin Los Angeles’ta planladığı yeni şube açılışı ise süresiz olarak ertelendi.

ÜYELER MAĞDUR OLDU

BXNG Club’ın kapanışıyla birlikte birçok üye mağduriyet yaşadı. Kapanış, üyelere e-posta yoluyla bildirildi.

Ancak bazı kullanıcılar, bu tarihten sonra salon yetkilileriyle hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını söylüyor. Ödemelerini geri almak isteyen üyeler, muhatap bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Rancho Bernardo’da yaşayan üye Navin Srithongintra, geçen yıl Los Angeles’ta açılması planlanan şube için 1.400 dolar ödediğini, fakat Temmuz ayından bu yana bu ödeme hakkında herhangi bir geri dönüş alamadığını ifade etti.

GÖZLER MAHKEDE

BXNG Club’ın geleceği, iflas mahkemesinden çıkacak kararlara bağlı.

Mahkeme, şirketin kalan varlıklarının nasıl değerlendirileceğine karar verecek. Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen duruşma, hem şirket sahipleri hem de mağdur olan üyeler açısından kritik bir dönüm noktası olacak.