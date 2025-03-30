Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın yeni teknik direktöre ihtiyacı var'
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi.
"ASLAN AĞIR YARALI"
Hilmi Türkay: "Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktörü Solskjaer ilk derbisinden 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş bu sezon F.Bahçe’nin ardından G.Saray’ı da sahasında mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar ise şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. G.Saray bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşadı. Aslan ayrıca geçen sezonla birlikte 28 maç sonra kaybetti, deplasmanda ise 25 karşılaşmanın ardından yenildi. F.Bahçe’nin kazandığı haftada iki takım arasındaki puan farkı 6’ya düştü. CimBom gelecek haftayı maç yapmadan geçecek. Sarı Kırmızılılar ayrıca 2 Nisan’da Türkiye Kupası’nda F.Bahçe ile Kadıköy’de oynayacağı derbiye de moralsiz çıkacak. Rafa Silva, 68 metre top sürüp G.Saray ağlarını sarsarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Silva bu sezon G.Saray’a karşı oynadığı 3 maçta, 2 gol attı, 1 asist yaptı. Torreira, 45. dakikada 30 metre uzaklıktan 113 km. hızla topu ağlara gönderip skoru 1-1’e getirdi. Uruguaylı futbolcu, deplasmanda F.Bahçe’nin ardından Beşiktaş’a da gol attı." (Cumhuriyet)
"HAK EDEN OYUNUYLA KAZANDI"
Gülengül Altınsay: "Kartal maça yüksek enerjiyle başladı. Galatasaray savunmasının arasına uzun toplar attılar, hızlı, dikine çıktılar. Rafa soldan zorladı, şık bitirdi. Ardından Polonyalı VAR’dan gelen kırmızı kart durgun Cim-Bom’u canlandırırken Beşiktaş’ı rehavete uğrattı. Ve Siyah-Beyazlılar Torreira’ya rahat vurdurunca skor: 1-1. Sonra Galatasaray oyunu yavaşlattı, Beşiktaş da ona uydu. Kartal topa sahipti ama hızlı değildi. Düğüm Gedson’un duran top organizasyonuyla çözüldü: 2-1. Ve Kartal hak eden oyunuyla derbiyi kazandı." (Cumhuriyet)
"GİDEN 3 PUAN GALATASARAY YÖNETİMİNE YAZIYOR"
Ebru Kılıçoğlu: "Beklenen derbide, Galatasaray’ın kuvvetli tarafı eksiksiz kadrosu. Beşiktaş’ınki ise tutkulu seyircisi. Galatasaray, orta sahada zayıf kalınca ileride kurmak istediği baskıyı kuramıyor. Beşiktaş ise baskısını istikrarla artırıyor. 23’de Rafa Silva, şık bir golle takımını öne geçiriyor. 36’da Frankowski’nin atılması oyunun kırılma noktası oluyor. Her ne kadar 45’te Torreira ile skoru dengelese de 66’da Fernandes’in golüne engel olamıyor. Skora ve 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray oyundan kopmuyor. Ama çabası yetmiyor. Giden 3 puanın günahı ise vasıfsız bir hakem konusunda ağırlığını koyamayan Galatasaray yönetimine yazıyor." (Cumhuriyet)
"BU SKOR ÖZGÜVEN SAĞLAYACAKTIR"
Adnan Dinçer: "Maça istekli başlayan Beşiktaş öne geçtikten sonra Galatasaray’ın 10 kişi kalmasıyla avantaj elde etti. Ama bunu pek değerlendiremedi. Galatasaray hiç iyi oynamadığı bir devreyi Torreira’nın golü sayesinde beraberlikle bitirdi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, rekor bütçe harcadığı sezonda şampiyonluğa oynayan takım kimliğinden oldukça uzaktı. Zaten Okan Buruk ve öğrencileri haftalardır iyi futboldan uzak. Beşiktaş, oyun anlamında beklentinin altında kalsa da taraftarının yarattığı derbi atmosferini arkasına alıp kazanmasını bildi. Kuşkusuz bu skor Solskjaer’in ve takımın özgüvenine katkı sağlayacaktır." (Cumhuriyet)
"GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRE İHTİYACI VAR"
Bülent Timurlenk: "Süper Kupa'da 0-1 biten ilk yarının ardından çift santrfora dönüp orta sahasını boşaltan Okan Buruk'un 5'lik olduğu 90 dakikadaki harakirisini izlememiş olabilir mi Solskjaer! Norveçli hoca, İmmobile'nin gol orucu sürerken Rafa'yı en öne atıp Galatasaray stoperlerinin markajından kaçırdığı forvetleriyle hızlı çıkmayı planlarken yeni bir taktik koydu ortaya… Okan Buruk ise tembel bir teknik adam. Üçlü denemelerinde yaşadığı fiyasko sonrasında hazır olmayan Yunus, yeni ve fiyakalı transfer Morata ile başlamayı tercih etti. Buyurun size Süper Kupa'nın ikinci yarısının tekrar filmi… Beşiktaş için taraftarına sezonu affettirme maçıydı bu. İki mağlubiyetin ardından kaybedecek neyi vardı ki, mücadele edecekler ve ayakta kaldıkları sürece vidaları gevşek lig liderine sıkıntı çıkartacaklardı. Frankowski, 60 metre top süren ve golü atan Rafa'yı kaçırırken de kırmızıyı görürken de "Benden sağ bek olmaz" diye bağırıyordu ama tabelada 1-0 ve 10 kişi Galatasaray yazıyordu. Torreira'nın şapkadan tavşan çıkardığı golünün yanında ilk yarıda Galatasaray hanesinde sadece 3 hücum ve rakip ceza sahasında 4 kez topla buluşma yazıyordu. İkinci yarıya aynı 11 ile başlayan, Yunus'a 63'e kadar sabreden, sonraki değişikliklerle takımı çorbaya çeviren Buruk, namağlup apoletini söktürüp giderken şunu büyük puntolarla not düşmek lazım. Young Boys'tan, Dinamo Kiev'e, 2-3 farklı önde olup berabere bitirdiği maçlardan kupadaki 0-0 jestine kadar… Şampiyon olsa da olmasa da G.Saray'ın gelecek sezon yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var." (Sabah)
"SOLSKAJER'DEN HIZLI TEŞHİS, DOĞRU TEDAVİ"
Uğur Meleke: "Dün Dolmabahçe’deki maçın 60 dakikası 10’a 11 oynandı ama müsabakayı doğru analiz edebilmek için önce 11’e 11 olan bölümü moleküllerine ayırmak gerek. Solskjaer’in çok sevdiğim bir yönü var. İşler kötü gidiyorsa bunu itiraf ediyor. Suçu üstleniyor. Ve hemen bir şeyleri değiştirerek çare arıyor. Sivas maçı öncesi takımının çıkarken kolay top kaybettiği tespitini yaptı. Teşhisi koyduktan sonra tedaviyi de hemen sahaya sürdü: Oxlade-Chamberlain’i 6 numara yaptı. İşler bir ay iyi gittikten sonra Antep-Konya sürecinde bozuldu. Orada da aksaklıkları kabul etti. Ve hemen bir tedavi koydu ortaya: Dün sahaya 4-6-0 ile çıktı. Orta sahayı altıladı. Ve merkezde yarattığı dengesizlikle çok iyi başladı maça. Küçük ama etkili sayılabilecek bir detay olarak da şunu ekleyebiliriz: Beşiktaş’ın sadece iki futbolcusu (Rashica ve Masuaku) oynayarak geçirdiler milli maç arasını. Galatasaray’ınsa Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Morata, Osimhen, Lemina, Barış gibi birçok ası oynadılar ulusal takımlarında. Bu da fiziksel veya mental bir düşüş sebebi olabilir." (Milliyet)
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