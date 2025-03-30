Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın yeni teknik direktöre ihtiyacı var'

"SOLSKAJER'DEN HIZLI TEŞHİS, DOĞRU TEDAVİ"

Uğur Meleke: "Dün Dolmabahçe’deki maçın 60 dakikası 10’a 11 oynandı ama müsabakayı doğru analiz edebilmek için önce 11’e 11 olan bölümü moleküllerine ayırmak gerek. Solskjaer’in çok sevdiğim bir yönü var. İşler kötü gidiyorsa bunu itiraf ediyor. Suçu üstleniyor. Ve hemen bir şeyleri değiştirerek çare arıyor. Sivas maçı öncesi takımının çıkarken kolay top kaybettiği tespitini yaptı. Teşhisi koyduktan sonra tedaviyi de hemen sahaya sürdü: Oxlade-Chamberlain’i 6 numara yaptı. İşler bir ay iyi gittikten sonra Antep-Konya sürecinde bozuldu. Orada da aksaklıkları kabul etti. Ve hemen bir tedavi koydu ortaya: Dün sahaya 4-6-0 ile çıktı. Orta sahayı altıladı. Ve merkezde yarattığı dengesizlikle çok iyi başladı maça. Küçük ama etkili sayılabilecek bir detay olarak da şunu ekleyebiliriz: Beşiktaş’ın sadece iki futbolcusu (Rashica ve Masuaku) oynayarak geçirdiler milli maç arasını. Galatasaray’ınsa Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Morata, Osimhen, Lemina, Barış gibi birçok ası oynadılar ulusal takımlarında. Bu da fiziksel veya mental bir düşüş sebebi olabilir." (Milliyet)