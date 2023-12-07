Ünlü sunucu Armağan Çağlayan AVM’de çalışanlara bağırdı: O anlar kamerada

Armağan Çağlayan, Şişli'deki bir AVM'de kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:49
Ünlü sunucu Armağan Çağlayan AVM’de çalışanlara bağırdı: O anlar kamerada
Abone Ol google-news

Ünlü sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağıran Çağlayan’ın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre ünlü sunucu ve TV yapımcısı Armağan Çağlayan, program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasına geldi.

Çağlayan burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Çalışanlara dakikalarca bağıran Çağlayan, ardından firmadan uzaklaştı. Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.


Armağan Çağlayan AVM

İlgili Haberler

Ali Mahir Başarır ile Armağan Çağlayan arasında 'nezaket' diyaloğu

Ali Mahir Başarır ile Armağan Çağlayan arasında 'nezaket' diyaloğu
Armağan Çağlayan'dan, Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerinde olduğu 'Bambaşka Biri' dizisine sert eleştiri

Armağan Çağlayan'dan, Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerinde olduğu 'Bambaşka Biri' dizisine sert eleştiri
Armağan Çağlayan'dan 'seçim' sonrası paylaşımı: 'Çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak'

Armağan Çağlayan'dan 'seçim' sonrası paylaşımı: 'Çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak'

En Çok Okunan Haberler