Ünlü yazar Atilla Oral son yolculuğuna uğurlandı

Kurucusu olduğu Demkar Yayınevi'nden yayımladığı 'Atatürk'ün Sansürlenen Mektubu' kitabıyla adını duyuran Atilla Oral, Türkiye'nin önde gelen tarih araştırmacıları arasında gösteriliyordu.

'Charles Harington', 'İşgalden Kurtuluşa İstanbul', 'Üsküdar Faciası' gibi yayımlara imza atan Atilla Oral, çeşitli basın-yayın kuruluşlarında tarih konulu yazılar yazdı.

Oral, 14 Kasım 2021 Pazar günü yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki tarihçi, evli iki çocuğu bulunuyordu. Atilla Oral'ın cenazesi bugün Kocaeli Hereke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ATİLLA ORAL KİMDİR?

3 Kasım 1962 tarihinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya geldi. Atilla Oral aslen Boşnak göçmenidir. Ailesi, 93 Harbi sonrasında Karamürsel'de iskan edildi.

İlk ve orta öğrenimini Hereke'de, lise öğrenimini İzmit'te okudu. Lisans eğitimini İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Askerlik görevini Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda asteğmen olarak yaptı. Atilla Oral'ın mesleği serbest araştırmacı ve yazar olarak biliniyordu. Tarihe olan ilgisi dolayısıyla Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eski fotoğraf koleksiyonları yaptı. 2011 yılında kurduğu Demkar Yayınevi'nde yayıncılık faaliyetlerinde bulundu.

Osmanlı Devleti'nin son yılları, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Dönemi, Atatürk Devrimleri ile ilgili çeşitli konular üzerinde belgelere dayanan araştırmalar yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında Türk Tarih Kurumu Başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu'na yazdığı ve sansürlenen 21 sayfalık mektubunu ilk kez yayınlayan yazar olarak kamuoyunda tanındı. Türk ticaret ve sanayi tarihi ile ilgili araştırmaları çeşitli gazete ve dergilerde makale olarak yayımladı.

Atilla Oral, 14 Kasım 2021 tarihinde 59 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babasıydı.