Kitapları Türkçeye de çevriliyordu: Ünlü yazar Wilbur Smith yaşamını yitirdi
Kitapları, aralarında Türkçenin de olduğu pek çok dile çevrilen dünyaca ünlü yazar Wilbur Smith'in dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı. Smith, ilk kitabı When the Lion Feeds’i 1964’te yayınlamış ve bir anda şöhrete kavuşmuştu.
Macera ve gizem odaklı hikayeleriyle tanınan ve kitapları aralarında Türkçe’nin de olduğu 30 farklı dile çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith yaşamını yitirdi.
Sözcü'de yer alan habere göre, 88 yaşındaki Smith’in dün sabah okuma yaptığı ve yazı yazdıktan sonra akşam saatlerinde evinde öldüğü belirtildi.
Dünya kitapları çapında 140 milyondan fazla satan Smith’in 49 kitabının büyük çoğunluğu Courtney ailesinin dünya genelinde yaşadıkları maceralara odaklanıyordu.
İlk kitabı When the Lion Feeds’i 1964’te yayınlayan ve bir anda şöhrete kavuşan Smith’in ölüm haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.
Smith’in menajeri Kevin Conroy Scott ise, “Wilbur Smith bir ikondu ve hayranları onun kitaplarını satın alıp sonraki nesillere bırakırdı” dedi.
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