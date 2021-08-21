Edebiyat dünyasını sarsan ölüm: Ünlü yazar Jill Murphy yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü çocuk kitaplarının yazarı Jill Murphy 72 yaşında yakalandığı kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.. Murphy, 'En Kötü Cadı' kitaplarıyla büyük üne kavuşmuştu.
Fotoğraf: Walker Books
'En Kötü Cadı' kitaplarının ünlü yazarı Jill Murphy, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 72 yaşında yaşamını yitirdi.
Oğlu Charlie ile birlikte kaldığı Cornwall'da yaşamını yitiren Murphy'nin son ana kadar hastalığıyla mücadele ettiği ifade edildi.
Annesinin ölümünün ardından duygularını ifade eden Charlie Murphy, "Böyle bir anneye sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onun yokluğunu nasıl hissedeceğimi özetlemek dahi imkansız. Derin bir karakteri ve eşi benzeri olmayan bir yaşam gücü vardı. Onu şimdiden özlüyorum" dedi.
JİLL MURPHY KİMDİR?
Jill Murphy İngiliz çocuk kitaplarının yazar ve illüstratörü. 5 Temmuz 1949 yılında Londra'da dünyaya gelmiştir. Kötü Cadı romanları ve "Büyük Aileler" resimli kitaplarıyla tanınmaktadır. Çıkarmış olduğu Cadılar Okulu kitap serisiyle ilgi görmüştür.
Çok sayıda kitabı türkçeye de çevrilen Jill Murphy'in en bilinen eserleri ise Cadılar Okulu serisidir.
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