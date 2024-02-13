Ünlü yer bilimciden Erzincan'daki faciaya ilişkin uyarı: Fırat'a ulaşması, bütün yaşamın bitmesi demek

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:34

Güncelleme: 13.02.2024 - 19:50

Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 9 işçinin olduğu belirtilirken olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'NEHRE ÇOK YAKIN'

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk’te yaptığı açıklamada, “Bu işlenmiş topraktır. Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.