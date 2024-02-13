Ünlü yer bilimciden Erzincan'daki faciaya ilişkin uyarı: Fırat'a ulaşması, bütün yaşamın bitmesi demek

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kayması faciasının ardından yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan uyarı geldi. Toprak kaymasıyla malzemenin Fırat'a ulaşmasının acilen önlenmesi uyarısında bulunan Pampal, "Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:34
Ünlü yer bilimciden Erzincan'daki faciaya ilişkin uyarı: Fırat'a ulaşması, bütün yaşamın bitmesi demek
Abone Ol google-news

Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Göz Atın
DEM Parti'den 'İliç' açıklaması: 'Felaket göz göre göre geldi'

DEM Parti'den 'İliç' açıklaması: 'Felaket göz göre göre geldi'
İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 9 işçinin olduğu belirtilirken olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'NEHRE ÇOK YAKIN'

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, Habertürk’te yaptığı açıklamada, “Bu işlenmiş topraktır. Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.


Erzincan haberleri altın madeni haberleri Anagold Madencilik haberleri Süleyman Pampal haberleri Fırat Nehri haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!

Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!
TTB’den Erzincan’daki maden faciasına ilişkin açıklama

TTB’den Erzincan’daki maden faciasına ilişkin açıklama
Erzincan İliç'teki altın madeninde facia: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Erzincan İliç'teki altın madeninde facia: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?

Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Gebze'de fabrikada işçi kıyımı: 'Sırf sendikaya üye oldukları için...'

Gebze'de fabrikada işçi kıyımı: 'Sırf sendikaya üye oldukları için...'
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi