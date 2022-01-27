Ünlülerden sokak hayvanlarına mama projesi
Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlar zor durumda kaldı. Sokakta yaşan hayvanlara destek olmak için ünlü isimler harekete geçti.
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı. Birçok karayolu trafiğe kapatılırken İstanbul Havalimanı uçak iniş-kalkışlarına kapatıldı.
Yoğun kar yağışından en çok etkilenenlerse sokakta yaşayan hayvanlar oldu. Ünlü oyuncular, sokakta yaşayan hayvanlar için sosyal medyada bir kampanya başlattı.
“BİZ DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ”
Nebahat Çehre, Melek Baykal, Cihan Ünal, Onur Büyüktopçu, Naz Elmas, Tevfik Erman Kutlu, Necmi Yapıcı, Tuna Arman, Gülsüm Alkan, Nihat Odabaşı, Güzin Alkan, Melek Şahin gibi ünlü isimlerin destek verdiği kampanyada, yoğun kar yağışında açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlara farkındalık yaratmak amaçlanıyor.
NEBAHAT ÇEHRE: BEN SEN DEĞİL HEPİMİZ SAHİP ÇIKMALIYIZ
Projeyle ilgili konuşan usta oyuncu Nebahat Çehre, “Ben sen değil Hepimiz sahip çıkmalıyız” dedi.
Usta oyuncu Melek Baykal da, projeyle ilgili, “Son zamanlarda takdir ettiğim en güzel proje bravo, Yavrularımıza hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.
Ünlü oyuncu Tuna Arman, “Kış onların en büyük düşmanı” diyerek”, “Lütfen hep birlikte yardım eli uzatalım” ifadelerini kullandı.
“Biz dostlarımızın yanındayız” adıyla başlatılan proje bir ay boyunca devam edecek.
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