Ünlülere mali denetim: İşte ‘radar’a takılan 8 isim!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:32

Güncelleme: 06.02.2025 - 14:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarını incelemeye aldı.

Yapılan analizlerde bazı ünlü isimlerin gelirlerini düşük gösterdiği ve banka hesaplarına gelen paralarla beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi.

RADAR’A TAKILDILAR

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi üzerinden yapılan incelemelerde, ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. Devletten gizlendiği öne sürülen kayıt dışı gelirin 1 milyar 500 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

İŞTE LİSTEYE GİREN ÜNLÜ İSİMLER

Sabah’ın haberine göre, Vergi Denetim Kurulu’nun incelediği 150 kişilik listede Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen ve Melike Şahin gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Denetimlerin kapsamı genişlerken, incelemeler sonucunda vergi kaçırdığı tespit edilen ünlülere yüklü miktarda ceza kesilebileceği belirtiliyor.