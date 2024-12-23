2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler
2024 yılı mutlu anların yanında üzüldüğümüz hadiselere de neden oldu. Yıl içerisinde hayatını kaybeden ünlüler takipçileri ve sevenlerini hüzne boğdu. İşte, 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler...
2024 yılında tanınan birçok ünlü hayatını kaybederek sevenlerini üzdü. İşte, 2024 yılında vefat eden ünlüler...
MARİO LEVİ
Ünlü yazar Mario Levi, 31 Ocak 2024'te hayatını kaybetti.
SEVDA FERDAĞ
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, 17 Şubat 2024'te yaşamını yitirdi.
TOLGA SAVACI
Yeşilçam oyuncusu Tolga Savacı, 26 Şubat 2024'te kalp krizi sonucunu hayatını kaybetti.
KAYHAN YILDIZOĞLU
Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Kayhan Yıldızoğlu, 9 Mart 2024'te hayatını kaybetti.
TÜRKER İNANOĞLU
"Bay Sinema" olarak tanınan ünlü yönetmen Türker İnanoğlu, 2 Nisan 2024'te yaşamını yitirdi.
AYTEN GÖKÇER
Usta sinema sanatçısı Ayten Gökçer, 14 Mayıs 2024'te hayatını kaybetti.
FATMA KARANFİL
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Fatma Karanfil, kanserle mücadele ediyor ve 4 Haziran 2024'te yaşamını yitirdi.
MURAT SOYDAN
Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan, 11 Haziran 2024'te hayatını kaybetti.
KENAN IŞIK
Beyin kanaması sonrasında uzun süre komada kalan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 29 Temmuz 2024'te 76 yaşında hayatını kaybetti.
GENCO ERKAL
Ünlü Tiyatrocu Genco Erkal, 31 Temmuz 2024'te kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
AHU TUĞBA
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, 1 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.
METİN AROLAT
Türk şarkıcı, yönetmen, yazar, söz yazarı ve fotoğrafçı Metin Arolat, 21 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.
HASAN YALNIZOĞLU
Dansçı ve sunucu olarak bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te yaşamını yitirdi. Yalnızoğlu, pankreas kanseri tedavisi görüyordu.
VURAL ÇELİK
Oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim 2024 günü evinde hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu.
TEMEL TEKİN
Oyuncu Temel Tekin 23 Ekim 2024 günü hayatını kaybetti.
MUAZZEZ İLMİYE ÇİĞ
Arkeolog, dilbilimci ve yazar Muazzez İlmiye Çığ, 17 Kasım 2024 günü hayatını kaybetti.
ŞERİF GÖREN
Senarist ve yönetmen olarak tanınan Şerif Gören, 8 Aralık 2024 günü hayatını kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- Fidan ve Colani yeni dönemi açıkladı
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- İstanbul Barosu hakkında soruşturma!
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- İnternetten alışverişi etkileyecek karar!