2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2024 yılı mutlu anların yanında üzüldüğümüz hadiselere de neden oldu. Yıl içerisinde hayatını kaybeden ünlüler takipçileri ve sevenlerini hüzne boğdu. İşte, 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2024 Pazartesi, 10:00
2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2024 yılında tanınan birçok ünlü hayatını kaybederek sevenlerini üzdü. İşte, 2024 yılında vefat eden ünlüler...

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

MARİO LEVİ

Ünlü yazar Mario Levi, 31 Ocak 2024'te hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

SEVDA FERDAĞ

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, 17 Şubat 2024'te yaşamını yitirdi.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

TOLGA SAVACI

Yeşilçam oyuncusu Tolga Savacı, 26 Şubat 2024'te kalp krizi sonucunu hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

KAYHAN YILDIZOĞLU

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Kayhan Yıldızoğlu, 9 Mart 2024'te hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

TÜRKER İNANOĞLU

"Bay Sinema" olarak tanınan ünlü yönetmen Türker İnanoğlu, 2 Nisan 2024'te yaşamını yitirdi.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

AYTEN GÖKÇER

Usta sinema sanatçısı Ayten Gökçer, 14 Mayıs 2024'te hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

FATMA KARANFİL

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Fatma Karanfil, kanserle mücadele ediyor ve 4 Haziran 2024'te yaşamını yitirdi.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

MURAT SOYDAN

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Murat Soydan, 11 Haziran 2024'te hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

KENAN IŞIK

Beyin kanaması sonrasında uzun süre komada kalan oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 29 Temmuz 2024'te 76 yaşında hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

GENCO ERKAL

Ünlü Tiyatrocu Genco Erkal, 31 Temmuz 2024'te kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

AHU TUĞBA

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, 1 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

METİN AROLAT

Türk şarkıcı, yönetmen, yazar, söz yazarı ve fotoğrafçı Metin Arolat, 21 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

HASAN YALNIZOĞLU

Dansçı ve sunucu olarak bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te yaşamını yitirdi. Yalnızoğlu, pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

VURAL ÇELİK

Oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim 2024 günü evinde hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

TEMEL TEKİN

Oyuncu Temel Tekin 23 Ekim 2024 günü hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

MUAZZEZ İLMİYE ÇİĞ

Arkeolog, dilbilimci ve yazar Muazzez İlmiye Çığ, 17 Kasım 2024 günü hayatını kaybetti.

2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

ŞERİF GÖREN

Senarist ve yönetmen olarak tanınan Şerif Gören, 8 Aralık 2024 günü hayatını kaybetti.

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