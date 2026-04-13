Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 11 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında; Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gibi isimler bulunuyor.

11 TUTUKLAMA, 8 ADLİ KONTROL

Savcılıkta ifade verenlerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Sevk edilen isimlerin hakimlikteki işlemlerine birazdan başlanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 kişinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.