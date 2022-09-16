Unutulan çanta polis ekiplerini alarma geçirdi
Muğla’nın Menteşe ilçesinde şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Muğla’nın Menteşe ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Sınırsızlık Meydanı'nda gece saatlerinde; bankların üzerinde bir çanta olduğunu gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İÇİNDEN 'KIYAFET' ÇIKTI
Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi.
Gerekli önlemlerin alınmasının ardından bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinden kıyafet çıktı.
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