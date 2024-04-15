Üretici isyanda: Tarlayı fareler bastı!

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde arpa tarlasını farelerin istila ettiğini söyleyen üretici Hüseyin Selçuk, "Tarlayı tertemizler etmişler. Zarar büyük, yanıyorum" sözleriyle isyan etti.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:26
Üretici isyanda: Tarlayı fareler bastı!
Abone Ol google-news

Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 2 dönüm arpa ekili tarlayı fareler istila etti. Üretici Hüseyin Selçuk tarlasındaki durumun görüntüsünü çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Hüseyin Selçuk görüntüde, "Tarlayı tertemiz etmişler. Allah'ım. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum. Nereye gitti bu arpa, bundan sonra domuzları vurursam. Sizin hakkınızdan onlar gelir" dedi.

Tarlasından 3 ton arpa hasat etmeyi beklediğini söyleyen Hüseyin Selçuk, "Dün gittiğimde bu manzara ile karşılaştım. Bir vardım tarlaya, fareler tertemiz etmiş. Emeğimiz fareler tarafından yok edildi. Tarlalarımızı korumak için ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.


Isparta haberleri Tarla haberleri Üretici haberleri Fare haberleri

İlgili Haberler

Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirmişti: Kilisede kefaret ayini düzenlendi

Santa Maria Kilisesi’nde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirmişti: Kilisede kefaret ayini düzenlendi
Çiftçilere ‘fare’ uyarısı: “Kış olmadığı için fareler çoğaldı”

Çiftçilere ‘fare’ uyarısı: “Kış olmadığı için fareler çoğaldı”
İstanbulspor'dan flaş paylaşım: 'Dağ fare doğurdu!'

İstanbulspor'dan flaş paylaşım: 'Dağ fare doğurdu!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

’Bakanlık personeliyim’ dedi, polisleri tehdit etti: ‘Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır’

’Bakanlık personeliyim’ dedi, polisleri tehdit etti: ‘Allah, bir adli işlemde seni benle karşılaştırır’
Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!

Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!
Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı

Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı
14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reyting sıralaması

14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star reyting sıralaması
Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı

Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
Van Gölü’nde 3 aylık av yasağı başladı: Balıkçılar teknelerini kıyıya çekti

Van Gölü’nde 3 aylık av yasağı başladı: Balıkçılar teknelerini kıyıya çekti
AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'

AKP'li Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' eleştirilerine yanıt: 'Gündem değiştirmeye yönelik'
The Other Wife (Kuma) çekimleri Kapadokya’da başladı

The Other Wife (Kuma) çekimleri Kapadokya’da başladı