Üretici isyanda: Tarlayı fareler bastı!
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde arpa tarlasını farelerin istila ettiğini söyleyen üretici Hüseyin Selçuk, "Tarlayı tertemizler etmişler. Zarar büyük, yanıyorum" sözleriyle isyan etti.
Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 2 dönüm arpa ekili tarlayı fareler istila etti. Üretici Hüseyin Selçuk tarlasındaki durumun görüntüsünü çekip sosyal medya hesabından paylaştı.
Hüseyin Selçuk görüntüde, "Tarlayı tertemiz etmişler. Allah'ım. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum. Nereye gitti bu arpa, bundan sonra domuzları vurursam. Sizin hakkınızdan onlar gelir" dedi.
Tarlasından 3 ton arpa hasat etmeyi beklediğini söyleyen Hüseyin Selçuk, "Dün gittiğimde bu manzara ile karşılaştım. Bir vardım tarlaya, fareler tertemiz etmiş. Emeğimiz fareler tarafından yok edildi. Tarlalarımızı korumak için ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.
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