Üreticiler uyardı: Bira şişeleri tükeniyor
Alman bira fabrikaları, bira şişesi uyarısı yaptı. Üreticiler önümüzdeki yaz bira şişelerinin tükenebileceğini söyledi.
Alman bira fabrikaları, artan üretim maliyetleri ve kamyon şoförü sıkıntısı nedeniyle bu yaz bira şişesi sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Almanya basınında çıkan haberlere göre ülkedeki bira üreticileri, önümüzdeki yaz sezonu için yeterli bira şişesi kalmayabileceği konusunda uyardı.
Alman Bira Üreticileri Federasyonu Başkanı Holger Eichele, Bild gazetesine verdiği demeçte durumun 'son derece gergin' olduğunu söyledi.
Sputnik'in aktardığı habere göre, cam şişe kıtlığının esas olarak küçük ve orta ölçekli bira fabrikalarını vuracağını söyleyen Eichele, kamyon şoförü eksikliğinin tedarik zincirlerini sürdürmeyi zorlaştırdığını belirtti.
Bira üreticileri yeni cam şişeler için önceki yıla göre yüzde 80 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu da bira fiyatlarını daha da artırıyor.
Bir cam endüstrisi sözcüsü, Bild'e verdiği demeçte, kıtlığın arkasındaki nedenlerden birinin enerji fiyatlarındaki artış olduğunu, bunun cam şişe üretim maliyetinin artmasına neden olduğunu söyledi.
Eichele ise tüketicilere yaptığı uyarıda, tüketilen bira şişelerinin perakendecilere teslim edilmesi ve boş şişelerin biriktirilmesi tavsiyesinde bulundu.
Almanya'da yaygın olan cam şişeler, küçük bir depozito tutarı ile satılıyor ve bira içenlerin boş şişeleri dükkanlara geri getirmesi bekleniyor.
Ülkede teneke kutular ise daha nadir olarak kullanılıyor ve birçok bira fabrikası, üretimde değiştirilmesi zor olan özelleştirilmiş şişeler tercih ediyor.
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