Urla’da orman yangını: Müdahale sürüyor!

İzmir Urla’da orman yangını çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:02
Urla’da orman yangını: Müdahale sürüyor!
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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