Urla’da orman yangını: Müdahale sürüyor!
İzmir Urla’da orman yangını çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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