Ürünler geri çağrıldı: Türkiye'den giden Antep fıstığı kreması, ABD'de salmonella salgınına yol açtı!

Türkiye'den ithal edilen Antep fıstığı kreması salmonella salgınına yol açtığı gerekçesiyle ABD’de toplatılıyor. Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) çok sayıda eyalette yayılan salgını araştırıyor.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, FDA, ülke çapında toptan dağıtımcılar, restoranlar ve yemek servisi noktaları için çevrimiçi olarak satılan bir ürün olan Emek markalı fıstık kremasının en az iki eyalette salmonella salgınına yol açtığını duyurdu.

Dondurma başta olmak üzere tatlılarda kullanılan bir fındık ezmesi olan ürün, Türkiye'de Emek Doğal Sağlık Ürünleri İklim Gıda İnşaat San Tic Ltd Şti tarafından üretilip ABD'ye ithal ediliyor.

FDA ve CDC, eyalet ve yerel ortaklarla işbirliği yaparak çok sayıda eyalette yayılan salgını araştırıyor.

ÜRÜNÜ YEDİKTEN SONRA HASTALIK BİLDİRİMİ YAPILDI

19 Mayıs itibarıyla, üçü kuzey orta eyalette olmak üzere dört kişi, etkilenen ürünü yedikten sonra hastalandıklarını bildirdi. FDA 13 Haziran'da güncellenen gönderisinde uyarıyı yayımladı. FDA ayrıca "bu firmanın diğer partilerinin veya ürünlerinin etkilenip etkilenmediğini" belirlemek için çalıştığını duyurdu.

FDA ve CDA'ya göre, şu ana kadar iki eyalette üründen dolayı hastalanan kişiler bildirildi. Minnesota’da 3 kişi, New Jersey’de 1 kişi hastalandı.

FISTIK KREMALARI GERİ ÇAĞRILDI

FDA, 5 kilogramlık beyaz bidonlarda satılan Emek markalı Fıstık Kremasını geri çağırıyor.

Öte yandan FDA, geri çağrılan kremin son tüketim tarihi 9 Ekim 2026, üretim kodu (PNO:) ise 241019 olduğunu duyurdu.



