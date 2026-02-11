Uşak’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 6’sı çocuk 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam yemeğini yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan S.K. (17), C.K. (13), A.Y. (2), M.Ç.K. (9), B.E. (36), E.K. (19), S.Y. (24), M.K. (5), B.E. (34), G.Y. (5) ve K.Y. (4) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kişilerin komşu oldukları ve akşam yemeğini birlikte aynı evde yedikleri öğrenildi.