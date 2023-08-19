Uşak’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Uşak’ın Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi kavşağında; A.S. (51) idaresindeki 64 LE 771 plakalı otomobil ile C.A. (41) kontrolündeki 44 ABM 860 plakalı otomobil çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada 44 ABM 860 plakalı sürücüsü C.A. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.N.A, (15) Ö.A (5) , S.A (34) , Z.N.A. (8) yaralandı.
Yaralananlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu
- İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 3 gün arayla intihar etmişlerdi: Yan yana defnedildiler
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- O isim harekete geçti: 'Genel başkan olamazsam...'
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına açıklama