Uşak’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 07:25
Uşak’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
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Uşak’ın Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi kavşağında; A.S. (51) idaresindeki 64 LE 771 plakalı otomobil ile C.A. (41) kontrolündeki 44 ABM 860 plakalı otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada 44 ABM 860 plakalı sürücüsü C.A. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.N.A, (15) Ö.A (5) , S.A (34) , Z.N.A. (8) yaralandı.

Yaralananlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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