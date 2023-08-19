Uşak’ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 07:25

Güncelleme: 19.08.2023 - 07:26

Uşak’ın Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi kavşağında; A.S. (51) idaresindeki 64 LE 771 plakalı otomobil ile C.A. (41) kontrolündeki 44 ABM 860 plakalı otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada 44 ABM 860 plakalı sürücüsü C.A. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.N.A, (15) Ö.A (5) , S.A (34) , Z.N.A. (8) yaralandı.

Yaralananlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.