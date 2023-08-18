Otomobil alırken nelere dikkat edilmeli 1

18 Ağustos 2023 Cuma

Otomobil pazarı rekorlar kırıyor, arabalar kapanın elinde kalıyor, fiyatlar bırakın düşmeyi yükseldikçe yükseliyor. Ülkemizde uzun süredir hissedilen yüksek enflasyon nedeniyle bir süre önce araba almayı başaranlar iyi ki aldım, alamayanlarsa keşke önceden alsaydım diyor.

Yapılan enflasyon tahminleri ise adeta yükseliş devam edecek der nitelikte.

Seçimden önce matrah düzenlemesine gidilme olasılığıysa hâlâ yüksek. Ama doktorlar için ''Giderlerse gitsinler'' diyen Cumhurbaşkanı ''Almazlarsa almasınlar, bizden önce araba mı vardı'' da diyebilir.

Bu belirsizlik bir yana, araba almayı beklerken fiyatların artmasından şikâyet edenler zararın neresinden dönerse kâr. Sonuçta matraha yapılan düzenleme de çok büyük bir olasılıkla bu ekonomi politikaları ile kısa bir süre sonra yine anlamını yitirecektir. Peki otomobil alacaklar nelere dikkat etmeli?

Otomobil alırken en doğru kararı vermek için ilk belirlenmesi gereken ayrılacak bütçe. Eğer bütçeyi çok geniş tutarsanız karar vermekte zorlanırsınız ve bu sürecin sonunda diğer seçeneklerin arasından sizin için uygun olmayan ya da daha az uygun modeli alabilirsiniz.

Bütçe belirlemesinden sonra ilk olarak alacağınız araç elektrikli mi olacak yoksa fosil yakıtlı mı bunun kararını ardından da genişleyen ürün yelpazesi içinde SUV mu sedan mı, crossover mı yoksa başka bir kasa tipi mi bunun ayrımını yapmalısınız. Daha önce elektrikli araçlar kimler için uygun kimler için değil ve kasa tipleri arasındaki farkları ve genel hatları ile neler vadettiğini irdelemiştik.

Geri kalansa öncelikleri belirlemek. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse ki burada artık her yönü ile çok başarılı modeller ortaya çıkacağı için aradaki çok küçük farklar değerini yitiriyor. Bu farklardan ziyade otomobillerin iç ve dış tasarımında hangisini beğeneceğinize göre karar verebiliyorsunuz.

EKONOMİKLİK VE PERFORMANS

İlk olarak almak istediğiniz araçla ortalama olarak bir yılda ne kadar yol kat edeceğinizi belirlemelisiniz. Eğer yılda 20 bin kilometre ya da daha üzerinde bir mesafe almayı düşünüyorsanız motor verimliliği açısından az yakan dizellere yönelmenizde fayda var. Daha az kilometre yapacaksanız benzinli modellere yönelebilirsiniz.

Burada da yine iki seçenek bulunyor bunlar atmosferik ve turbo beslemeli motorlar. Turbo beslemeli motorlar özellikle düşük hacimlilerde yakıt tüketimini de beraberinde getiriyor ancak atmosferik olanlara oranla daha pahalılar. Aracı çok fazla kullanmayacaksanız ya da sportif sürüş sizin için öncelikli ise seçim yaparken performans konusunda aracın neler yapabileceğini tek başına yeterli olmasa da en kolay anlayabileceğiniz veri ise 0'dan 100 kilometreye kaç saniyede çıktığı.

Performans ve ekonomiklik birbirine motor özelinde neredeyse zıt olsa da konu otomatik şanzıman olursa paralellik gösteriyor. Otomatik şanzıman ne kadar hızlı vites değiştirirse araç hem o oranda az yakıyor hem de performansa pozitif katkı sağlıyor. Şanzıman demişken artık konfora da geçebiliriz.

KONFOR

Konforu öncelikli tutanlar için şanzıman seçimi oldukça önemli. Günümüzde kullanılan çift kavramalı şanzımanlar pürüzsüz vites geçişi sağlıyor ve oldukça da performanslı. Ancak benim bir numaralı önceliğim konfor diyenlerin sürekli değişken şanzımana yer veren otomobilleri de mutlaka denemesi gerekiyor. Bu şanzımanlar önceliği konfor olanları mest edebilir. Sportiflik tarafında ise çift kavramalılar kadar iyi değiller.

Konfor için araçlardaki asıl önemli kısımsa süspansiyon sistemi. Süspansiyon sistemi yol tutuşun iyi olması için sert seçilmekte. Sert süspansiyona yer verilen sportif kullanım öncelikli araçlarda, büyük jant ve ince yanak lastikle performans yukarı çekilirken alçak gövde de ağırlık merkezinin yere yaklaşması ile daha iyi yol tutuş kabiliyetine imkân tanıyor. Konfor içinse viraj kabiliyetinden ödün verip darbeleri daha iyi emen süspansiyona sahip araçlara yönelmekte fayda var.

DOĞRU SIRALAMA

Bütçe ile kasa tipini belirledikten sonra performans, konfor ve ekonomiklik sıralamasını da yaptıysanız artık seçenekleri iyice daraltmışsınızdır. Bu kısımda dikkat etmeniz gerekense marka.

MARKA TERCİHİ VE SONUÇ

Aracın markası ve menşei oldukça önemli. Bu konuda kendini kanıtlamış ülkeler ve tecrübeli markalar bir adım önde. Ancak özellikle aracını özenle kullananların Uzak Doğulu markalara yönelmesi yerinde olur. Bu markalara ait modeller rakiplerinin neredeyse yarı fiyatına satılıyor.

Almayı düşündüğünüz aracı ileride daha az kayıpla ve daha kolay satmak içinse daha çok satılan markalara yönelmek gerekiyor. İkinci el kullanıcısı ağırlıklı olarak daha çok satılan araçlara yöneliyor. Piyasada daha çok olan araçlar arıza yaptığında parçaları diğerlerine oranla daha ucuza temin edilebiliyor. Ayrıca aracı tamir edebilecek daha fazla servis de bulunuyor.

UNUTMAYIN

Son olarak dikkat edilmesi gereken birkaç ayrıntı daha var.

Almayı düşündüğünüz modelin yeni kasası geliyor mu araştırmayı unutmayın. Yeni bir jenerasyonu çıkan modelde büyük bir değer kaybı yaşanabilir. Geçmiş senelerde bu modeller kampanya yapılıp satışa sunulurdu.

Aynı platformu kullanan aynı motor ve şanzımana yer verilen farklı markalara ait kardeş modelleri mutlaka inceleyin.

İkinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli bir sonraki bölümde...