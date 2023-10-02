Uşak'ta iplik fabrikasında yangın paniği!
Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi 105'inci Cadde'deki iplik fabrikasında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, içerideki kolay yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.
Gökyüzüne yükselen kara duman, birçok noktadan görüldü. İhbar üzerine bölgeye OSB ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 itfaiye aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!
- Meclis açıldı, Erdoğan'dan 'davet' geldi