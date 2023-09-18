Son Dakika: Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatin ardından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 22:40
Son Dakika: Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın
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Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak’ta bulunan tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Uşak Belediyesine ve Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne ait itfaiye ekipleri diğer fabrikalara sıçramadan yaklaşık 2 saat müdahalesinin ardından söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Öte yandan yangının çıkma anı başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.


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