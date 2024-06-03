Eskişehir'de iki otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:16
Eskişehir'de iki otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı
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B.S. idaresindeki 26 UD 859 plakalı otomobil, Alpu-Eskişehir kara yolunun Karahöyük Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden B.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobillerin sürücüleri ile B.K. ile aynı araçta bulunan H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


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