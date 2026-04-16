Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın acı günü

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın babası İbrahim Serhan hayatını kaybetti.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TAZİYE MESAJI

Vefat haberini CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demir'in paylaşımında, şunları kaydetti:

"2009-2014 yılları arasında CHP Odunpazarı Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuş, Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş’ın kıymetli babası İbrahim Serhan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, başta Dedetaş ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, İbrahim Serhan'ın vefatına ilişkin, şunları kaydetti:

"Eskişehirli hemşehrimiz Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın kıymetli babası İbrahim Serhan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; başta Sinem Başkanımız olmak üzere Dedetaş ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."