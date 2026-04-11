Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı: Sinem Dedetaş'tan tepki

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da yer aldı.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Tutuklama kararına X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş şunları kaydetti:

"Belediye Başkan Yardımcımız Filiz Deveci ve Kentaş Genel Müdürümüz Nazım Akkoyunlu başta olmak üzere belediye personelimiz ne yazık ki tutuklandı. Üsküdar Belediyesi bünyesinde görev yapan arkadaşlarımız, meslek hayatlarını şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve bilimsel planlama anlayışına adamış, liyakat sahibi insanlardır.

Çalışma arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız ve yeniden aramıza döneceklerinden en ufak şüphemiz bulunmuyor. Üsküdar’da kurduğumuz güven ve dayanışma ortamını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Komşularımız için var gücümüzle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Belediye Başkan Yardımcımız Filiz Deveci ve Kentaş Genel Müdürümüz Nazım Akkoyunlu başta olmak üzere belediye personelimiz ne yazık ki tutuklandı.



— Sinem Dedetaş (@sdedetas) April 10, 2026

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin rüşvet iddiaları üzerine 7 Nisan’da İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.