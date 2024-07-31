Katliam Yasası hükümsüzdür!

31 Temmuz 2024 Çarşamba

Önce evcilleştirdiler, köpekleri doğal ortamlarından ayırıp insan hayatına soktular. Sonra kendi çıkarları için çeşitli işlerde kullandılar.

Yaban hayvanlarını avlayıp katlederken onların koku alma gücünden yararlandılar. Sömürmek ve öldürmek için besledikleri hayvanlardan oluşan sürüleri koruması için köpekleri çalıştırdılar.

Evlerinin önüne köpek kulübesi yapıp kendi güvenliklerini sağlamak için kullandılar. İz sürme güçlerinden faydalanıp polislerin yanında ek kuvvet olarak kullandılar. Deprem olduğunda ya da uyuşturucu kontrolü yaparken köpekleri dedektör yerine kullandılar.

İnsansız araçla Laika’yı deney için uzaya ölüme gönderdiler.

Zaman ilerleyince köpeklerin üzerinde ilaç ve sigara deneyleri yapıp onları “materyal” gibi kullanıp acıyla katletmeye başladılar.

Hızlı koşmalarından yararlanıp “eğlence” adına yarıştırdılar, dövüştürerek para kazandılar.

Farklı cinsleri birleştirip yeni türler ortaya çıkardılar. Baktılar ki birileri eşya alır gibi köpek satın almak istiyor, seri şekilde cins köpek üretimine başladılar. Tüm bu sömürüleri sürdürebilmek için köpek üretim ve satışı üzerine devasa bir sektör yarattılar.

Hediye olarak alınan bazı köpekler bir süre sonra sokaklara terk edildi ve hızla çoğaldı. Artık evcilleşmiş olan ve insana alışan köpekler, insanı dost sanarken en büyük zararı insandan gördü.

Sokaklarda aç ve susuz kalan köpekler yaşam savaşı verirken çoğuna tecavüz edildi, işkence görenler oldu. Kendi alanlarını korumak ve aç bırakıldıklarından yiyecek bulmak için bir araya geldiklerinde ise topluca yok etme operasyonu başladı.

‘ŞAHSIM DEVLETİ’NİN BEDELLERİNDEN BİRİ

Ne var ki AKP iktidarı son 22 yıldır sokaklarda oluşan bu duruma kulaklarını tıkadı. Belediyelerin hayvan bakımevleri ölüm kamplarına dönüşürken kendi çıkardığı yasayı uygulatmadı, TBMM araştırma komisyon raporundaki önerileri hiçe saydı. Ne hayvan üretim ve satışını önledi ne de hayvanlara zulmedenlere dur dedi. Tecavüzcüler sokaklarda elini kolunu sallayarak gezerken köpekler şeytanlaştırıldı.

Bu dünyada tek beklentileri bir kap yemek ve bir kap suya ulaşmak olan hayvanlar, açlığın, susuzluğun, bakımsızlığın ve düşmanlığın pençesinde kıvrandı.

Türkiye’nin “Şahsım Devleti”ne dönüştürülmesinin, her şeyin bir kişinin ağzından çıkacak talimatlata bağlanmasının, AKP denilen örgütün aslında siyasi parti değil, bir KARŞIDEVRİM TARİKATI olmasının bedeli sonunda köpeklere de ödetildi.

Tarikatların kışkırtmasıyla ekilen nefret tohumları, son dört yılda sosyal medya operasyonuyla palazlandırıldı ve hep bir ağızdan haykırılan “Vur abalıya!” çığlıkları arasında dehşet verici bir histeri oluştu.

Ne bilim insanlarına kulak verdiler ne de aklın yolunu savunup gerçek çözümler öneren uzmanlara!

Cumhuriyetin yarattığı tüm kamusal birikimi yok edenler, Dipsiz Göl’ü, Salda Gölü’nü katledenler, nice doğal güzelliği yabancı sermayeye peşkeş çekenler, köpekleri de rant ve cehalete kurban etmek için seferber oldu.

CHP, ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURMALI!

30 Temmuz 2024, Türkiye’nin katliamlar tarihine geçecek en utanç verici günlerden biridir artık. İnsan türünün doğa ve insan dışı hayvanlar üzerindeki emperyalizminin ibret verici bir simgesidir.

Yasa görüşülürken TBMM kulislerinde bu katliam yasasını kutlarcasına baklava dağıtan, neşe içinde fotoğraf çektiren, yaşam hakkı savunucularının sokaklardan yükselen haykırışlarına kulaklarını tıkayan milletvekillerinin yürekleri kararmıştır. Onlardan merhamet dilenmenin değil, her şeye karşın bu kötülükle mücadele etmenin vaktidir.

CHP’li belediyelerin bu yasayı uygulamayacağını söyleyen CHP yönetiminin ana muhalefet partisi olarak konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi şarttır. Yaşam hakkını belirsiz, ucu açık ifadelerle çiğneyen, toplumun feryadını görmezden gelen, Meclis’te her türlü baskı kurularak çıkarılan ve asla çözüm oluşturmayacak bu yasa hayvan hakları savunucuları açısından hükümsüzdür!