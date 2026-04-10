Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

10.04.2026 08:47:00
DHA
Üsküdar Belediyesi’nde 7 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci de bulunuyor.

Üsküdar Belediyesi'ne İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 21 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin iddialar üzerine 7 Nisan tarihinde İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Son dakika haberi... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Belediye binası giriş çıkışlara kapatıldı. Operasyona tepki gösteren Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor" dedi. Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır" denildi.
CHP'li Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi'ne girişleri kapatan polislerle tartıştı! Operasyon düzenlenen Üsküdar Belediyesi'ne girişleri kapatan polislere tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal, "Ben şimdi fatura yatırmak istesem giremeyecek miyim? Darbe dönemlerinde bile belediye hizmetleri durmadı bu ülkede" dedi. Tanal, daha sonra belediye binasına giriş yaptı.
Son dakika... Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 2 kişi gözaltında Son dakika haberi... Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.