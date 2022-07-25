Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.

AA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 07:42
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadesine yer verildi.

Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadı." denildi.

 


Üsküdar Çekmeköy metro
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