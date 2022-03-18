Üsküdar Şile yolunda kaza: Kamyonet devrildi
Üsküdar Şile yolunda öğlen saatlerinde bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hafif yaralandı.
Üsküdar Şile yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüjü parçalayarak yolun karşısına geçip devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Kaza, saat 15.45 sıralarında Şile Otoyolu Üsküdar istikameti Tantavi Tüneli çıkışında meydana geldi. Ömür Burçalı'nın kullandığı kamyonet, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü parçalayan kamyonet, karşı yöne geçerek devrildi. Kazada şoför Ömür Burçalı hafif şekilde yaralandı.
TRAFİK YOĞUNLAŞTI
Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla hafif yaralı olarak çıkan sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya karışan kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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