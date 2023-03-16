Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nazife Güngör kimdir? Nazife Güngör kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 18:28

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 18:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 12 üniversiye rektör ataması yapıldı. Buna göre Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 2011 yılında kurduğu Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'ne İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör atandı. İletişim alanına yön veren kitapları ve makaleleriyle tanınan, Cumhuriyet Pazar Eki’nde de yazıları yayımlanmakta olan Göngör, Üsküdar Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü oldu. Prof. Dr. Nazife Güngör'ün yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

PROF. DR. NAZİFE GÜNGÖR KİMDİR?

Prof. Dr. Nazife Güngör, 15 Mart 1963'te Ankara'da doğdu. Güngör, Ankara Üniversitesi'nde, 1986'da Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans, 1989'da İletişim Anabilim Dalında yüksek lisans, 1996'da yine aynı yerde doktora eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Akademik yaşama 1991 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı.

2000-2001 eğitim-öğretim yılında Türkiye Bilimler Akademisi burslusu olarak İngiltere'de Manchester Üniversitesinde konuk akademisyen olarak bulundu. 2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde basın ve halkla İlişkiler danışmanlığı görevinde bulundu.

2007-2010 yılları arasında İletişim Fakültesinde gazetecilik bölüm başkanlığı görevini de üstlenen Güngör Gazi Üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden Eylül 2011 yılında emekli olarak ayrıldıktan sonra bir süre İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi ve dekan olarak görev yaptı. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev aldı.