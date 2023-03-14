Hazal Türesan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazal Türesan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:38

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:38

Oyuncu Hazal Türesan, 1 Temmuz 2022 tarihinde, kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından telefonla aranarak, vefat eden babasının 100 bin TL sigorta borcu olduğu söylendi. Türesan, bu görüşme sonrası bankadan 100 bin TL kredi çekerek, kendisine verilen IBAN numarasına parayı yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Türesan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli Alperen Şanlıtürk hakkında, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi bilişim aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı ve seyirciden büyük beğeni topladı. 2016’da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, 2017’de Fazilet Hanım ve Kızları’nda hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. 2018 yılında Türkiye’nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar’da rol aldı. Son olarak yeni sezonda yayınlanacak Netflix Türkiye’nin ikinci projesi Atiye’de rol alan Türesan, Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat verdi.

Televizyon kariyerinin yanı sıra beyaz perdede boy gösteren Hazal Türesan, ilk kez 2014 yılında Bir Don Juan Öldürmek, hemen ardından 2015 yılında Sol Şerit yapımlarında rol aldı. 2019 yılında İran-Türkiye ortak yapımı olan Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle adlı sinema filmiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HAZAL TÜRESAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008-2015 Unutma Beni - Azra

2011 Yeniden Başla - Güneş

2014-2015 Kara Para Aşk - Aslı Denizer

2016 Tatlı İntikam - Başak

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları - Yasemin Egemen

2018 Ufak Tefek Cinayetler - Ceren

2019-2021 Mucize Doktor - Beliz Boysal

2021 Yalancı Yasemin - Aytekin

2022 Baba - Begüm

HAZAL TÜRESAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2014 Bir Don Juan Öldürmek

2015 Sol Şerit - Zeynep

2018 Bana Bir Şarkı Söyle

2018 Yaşamayanlar - Yisa

2019 Atiye - Hannah

2019 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır

2021 Vahşi Şeyler - Zerrin

2021 Fatma - Emine/Mine



