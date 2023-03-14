Hazal Türesan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazal Türesan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Oyuncu Hazal Türesan, vefat eden babasının sigorta borcu olduğunu iddia eden sahte bankacı tarafından 100 bin TL dolandırıldı. Ünlü oyuncunun kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hazal Türesan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazal Türesan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Oyuncu Hazal Türesan, 1 Temmuz 2022 tarihinde, kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından telefonla aranarak, vefat eden babasının 100 bin TL sigorta borcu olduğu söylendi. Türesan, bu görüşme sonrası bankadan 100 bin TL kredi çekerek, kendisine verilen IBAN numarasına parayı yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Türesan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şüpheli Alperen Şanlıtürk hakkında, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi bilişim aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
HAZAL TÜRESAN KİMDİR?
Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.
Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı ve seyirciden büyük beğeni topladı. 2016’da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, 2017’de Fazilet Hanım ve Kızları’nda hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. 2018 yılında Türkiye’nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar’da rol aldı. Son olarak yeni sezonda yayınlanacak Netflix Türkiye’nin ikinci projesi Atiye’de rol alan Türesan, Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat verdi.
Televizyon kariyerinin yanı sıra beyaz perdede boy gösteren Hazal Türesan, ilk kez 2014 yılında Bir Don Juan Öldürmek, hemen ardından 2015 yılında Sol Şerit yapımlarında rol aldı. 2019 yılında İran-Türkiye ortak yapımı olan Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle adlı sinema filmiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
HAZAL TÜRESAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008-2015 Unutma Beni - Azra
2011 Yeniden Başla - Güneş
2014-2015 Kara Para Aşk - Aslı Denizer
2016 Tatlı İntikam - Başak
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları - Yasemin Egemen
2018 Ufak Tefek Cinayetler - Ceren
2019-2021 Mucize Doktor - Beliz Boysal
2021 Yalancı Yasemin - Aytekin
2022 Baba - Begüm
HAZAL TÜRESAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2014 Bir Don Juan Öldürmek
2015 Sol Şerit - Zeynep
2018 Bana Bir Şarkı Söyle
2018 Yaşamayanlar - Yisa
2019 Atiye - Hannah
2019 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır
2021 Vahşi Şeyler - Zerrin
2021 Fatma - Emine/Mine
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