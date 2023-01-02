Üsküdar’da beton mikseri binaya çarptı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 14:50

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Validei Atik Mahallesi'nde iddiaya göre beton mikseri şoförü Ahmet Açıkel sokaktaki bir inşaata beton taşıyordu.

Aracıyla sokağa giren Açıkel, aracından indi. El freni çekili olmayan beton mikseri yokuş aşağı kayarak 4 katlı binanın birinci kat balkonuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İnşaat sahibi Yılmaz Ayazoğlu , "Beton bana geliyordu. Araba burada kaydı. Şoför ile tutmaya çalıştık. Tutamadık, binaya vurdu. Allah korudu. Kimseye bir şey olmadı. Ucuz atlattık" dedi.