Üsküdar'da çuvalda bulunan cansız bedenle ilgili 2 gözaltı!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 18:02

Güncelleme: 31.05.2023 - 18:04

İstanbul Ataşehir'de bir oto yıkamacı işleten Metin Ürey'in yakınları geçen Cumartesi günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, kayıp Metin Ürey'in son olarak işyerinin önünden arkadaşı M.A.İ. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Bu gelişme üzerine M.A.İ.'nin evi ve pimapen işi yaptığı 3 dükkânda arama yapıldı. Polis, dükkânda yaptığı aramada çuval içine konmuş Metin Ürey'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan araştırmada Metin Ürey'in başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü ardından çuvala konduğu, dükkânın da temizlendiği belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, cansız bedenin çuvala konulmasına ve dükkânın temizlenmesine yardım eden M.A.İ.'nin yanında çalışan İhsan A. ile şüphelinin kaçmasına yardım eden Şevket A. gözaltına alındı.

"CESEDİ BİRLİKTE ÇUVALA KOYDUK"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden İhsan A. poliste verdiği ifadesinde, şunları söyledi:

"Pazar günü beni aradı. Dükkânda temizlik yapacağımızı söyledi. İşyerine gitmeden bir dükkâna girerek temizlik malzemeleri ve çuvallar aldık. Daha sonra birlikte kendi işyerimize gittik. İçeri girer girmez cesedi gördüm. Her yer kan olmuştu. Birlikte cesedi çuvala koyup, daha sonra etrafı temizledik. Sonra beni eve bıraktı. Ayrılırken kimseye bir şey söylersem beni de öldüreceğini söyledi."

"CİNAYETİ BİLMİYORDUM"

Öte yandan diğer şüpheli Şevket A. da, şöyle konuştu:

"Beni aradı, moralinin bozuk olduğunu söyledi. Buluşunca İstanbul dışına gitmeyi teklif etti. Birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binerek Trabzon'a gittik. Bir gün sonra işlerim vardı, ben döndüm ama o arada kaldı. Cinayetten haberim yoktu."

ALACAK VERECEK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞLER!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada, olayın 900 bin liralık bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığını tespit etti. Olaydan sonra kaçtığı tespit edilen ve olayı gerçekleştiren şüpheli M.A.İ.'nin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.