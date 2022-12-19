Üsküdar'da iki gemi arasına sıkışan yunus hayatını kaybetti

Üsküdar'da iki gemi arasına yunus sıkıştı. İhbar üzerine gelen ekipler, yunusun öldüğünü belirledi.

İHA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:21
Üsküdar'da iki gemi arasına sıkışan yunus hayatını kaybetti
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Üsküdar sahilinde dün öğle saatlerinde iki teknenin arasına yunus sıkıştı. Olayı gören yurttaşlar, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yunusu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin seferber olduğu çalışmalar sonucu yunus sıkıştığı yerden çıkarılarak, botla Harem sahiline götürüldü.

Çıkarılan yunusun olay yerinde öldüğü öğrenildi. 

Yurttaşlardan Hakkı Sarı, “Gemilerin arasında galiba yunus sıkıştı. İtfaiye geldi, sonra deniz polisi geldi. Yunusu botla Kıyı Emniyeti’ne çektiler. Yunus öldü” dedi. 

 


Üsküdar Yunus

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