Üsküdar'da iki gemi arasına sıkışan yunus hayatını kaybetti
Üsküdar'da iki gemi arasına yunus sıkıştı. İhbar üzerine gelen ekipler, yunusun öldüğünü belirledi.
Üsküdar sahilinde dün öğle saatlerinde iki teknenin arasına yunus sıkıştı. Olayı gören yurttaşlar, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yunusu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin seferber olduğu çalışmalar sonucu yunus sıkıştığı yerden çıkarılarak, botla Harem sahiline götürüldü.
Çıkarılan yunusun olay yerinde öldüğü öğrenildi.
Yurttaşlardan Hakkı Sarı, “Gemilerin arasında galiba yunus sıkıştı. İtfaiye geldi, sonra deniz polisi geldi. Yunusu botla Kıyı Emniyeti’ne çektiler. Yunus öldü” dedi.
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