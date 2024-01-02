Üsküdar'da istinat duvarı çöktü... Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul'da inşaat sahasındaki toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 07:43
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü... Bina tedbir amaçlı boşaltıldı
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İstanbul Üsküdar'da saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde iddiaya göre inşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü.

BİNA BOŞALTILDI

Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. Polis ekipleri, megafon ile uyarı yaparak binanın boşaltılmasını sağladı. Toprak kaymasının yaşandığı alana ise park halinde olan bir motosikletin düştüğü görüldü.

"YARALI YOK"

Sokakta başka bir inşaatta bekçi olarak görev yapan Erdal Gültekin, “Ben burada bekçiyim, bir gürültülü oldu. Ben de sese geldim. Baktım vatandaşlar dışarı çıkmış, bir çökme var. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri burada tedbir ve önlemini aldılar. İstinat duvarı çökmüş. O yüzden vatandaşlar dışarı çıkmış. Herhangi bir yaralı yok" dedi.


Üsküdar istinat duvarı çökme

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